Una bella giornata di festa per i tanti ragazzi e bambini accorsi ad ammirare i loro beniamini tornati alla vittoria dopo tanto. Il ritorno in campo dopo mesi di assenza del leader Saverio Celenza agevola il compito a coach Ialacci ed ai suoi compagni di squadra che traggono giovamento della presenza del loro totem.



Quale squadra può rinunciare ad un giocatore capace in 30 minuti di gioco di realizzare 27 punti, di recuperare rimbalzi e palloni infondendo grinta e sicurezza a tutti i compagni?



Ma oltre al buon Saverio il resto della squadra si presenta concentrata con un preciso e dinamico capitan Desiati un’ottima regia di Gabriele autore di innumerevoli recuperi, di un motivato Toth, intimidatore dell’area pitturata con stoppate e giocate di altra categoria, dell’agente speciale Tana capace di annullare il suo diretto avversario e di essere pungente e preciso in attacco.

Senza dimenticare l’ottima prova di Nanni sempre pericoloso in contropiede e al rimbalzo, buoni minuti per il bravo Greco e il play D’adamo, chi invece non mostra timori reverenziali è il giovane Giancristorfero a referto con 8 punti. Nel finale di gara spazio ai giovani locali Koschena Ludovico e Molino.



Forza amici ora testa bassa e al lavoro per recuperare il terreno perduto. Per la cronaca il San Salvo mette la testa avanti e conduce con autorità per 4 quarti la gara, senza avere mai problemi, nulla può un volitivo e mai domo Ortona.

Festa finale con terzo tempo tra le due squadre rivali da sempre sul campo ma sempre corrette e leali.



Tabellini:

Amici Del Basket San Salvo

Desiati 17, Celenza 27, Tana 11, Gabriele 2, Nanni 14, Toth 16, Greco, D’adamo, Giancristofero 8, Ludovico, Koshena, Molino, all. Ialacci



Intrepida Ortona

Di Martino, Alongi 5, Quaranta 9, Di Sciullo 4, Mastrangelo 13, Chichi 8, Tenisci 12, Pazienti 2, Valentini 3

all Busini



Arbitri Ferretti e Darcangelo

Parziali: 27-13, 20-10, 25-19, 23-14.

Finale: 95-56