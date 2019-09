La tempesta di vento che si è abbattuta stamattina su Vasto ha reso difficile persino camminare per strada, soprattutto nelle zone di campagna, vista l'assenza di edifici alti che riparassero le persone dalle raffiche.

In via San Biagio, alla periferia occidentale della città, un uomo a un certo punto non ce l'ha fatta a proseguire: è stato trascinato all'indietro e poi scaraventato a terra dalle folate fortissime.

Sulla statale 650 Trignina, in territorio di San Salvo, i vigili del fuoco hanno dovuto domare un incendio di sterpaglie alimentato dal vento al chilometro 76. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando che si propagasse fino a minacciare i veicoli in transito.