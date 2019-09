I softgunners (giocatori di Softair) di Abruzzo e Molise insieme per raccogliere fondi a favore di Telethon. Giornata da incorniciare quella di ieri per tanti giovani appassionati di questa disciplina che, per una domenica, hanno deciso di non essere nei boschi per pacifici combattimenti, ma si sono ritrovati a Vasto per raccogliere fondi a favore di Telethon. Si sono ritrovati in piazza Rossetti a Vasto di buon'ora. C'erano la Brigata Tre Monti di Altino e iu Mavericks di Termoli. Non erano in piazza ma hanno fatto arrivare la loro donazione i giocatori della Decima Brigata di Altino. In prima linea la Legione d'Avalos di Vasto e l'Asail Indians di Termoli, che hanno organizzato l'evento.

Dopo aver allestito i gazebo per la raccolta fondi, i presenti hanno sfilato, con le loro insegne, lungo le via del centro storico. Poi si sono spostati presso la villa comunale di San Salvo, per dare anche lì la loro testimonianza di solidarietà. Non c'è stata la prevista "marcia", ma comunque i ragazzi e le ragazze presenti hanno dato la loro testimonianza di solidarietà, in maniera molto concreta. E poi è stata l'occasione anche di farsi conoscere, loro che solitamente praticano il softair in luoghi che necessariamente sono lontani dal centro abitato, daglo abitanti delle due città coinvolte. "E' stata una bella giornata di solidarietà - ha commentato il presidente della legione d'Avalos Duilio Di Francesco-. Siamo riusciti a dare un bel segnale".