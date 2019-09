Polizia municipale e vigili del fuoco si sono precipitati in via Tramontana a Vasto Marina, per rimuovere un enorme ramo di un albero spezzato dal vento e finito su una delle traverse della statale 16.



I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno trovato a terra il pesante ramo, grande quasi come un altro albero, in seguito lo hanno tagliato in più parti col le motoseghe per poterlo rimuovere. La circolazione è stata messa in sicurezza dalla polizia municipale, ma al momento la via resta chiusa al traffico.