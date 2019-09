Non riesce più a vincere la Tcm Group Bts San Salvo. Nonostante una partenza entusiasmante, in cui sembrava di aver ritrovato lo spirito che aveva portato i sansalvesi a disputare una prima parte di stagione entusiasmante, la Teate Chieti è riuscita a conquistare l'intera posta in palio, vincendo 3-1 (22/25-25-23/26-24/25-21). Così la giovane formazione del presidente Natale, accompagnata come sempre dagli infaticabili dirigenti Maurizio Placidi ed Ennio Bucci, ora si trova a dover rincorrere le avversarie per centrare la permanenza in serie C.

Come già detto, la gara in terra teatina era partita bene, con la conquista del primo set. Poi gli avversari sono riusciti a rientrare in partita, non sbagliando quasi più nulla fino alla fine. "Il cammino è sempre più difficile - ha dichiarato mister Del Fra al termine del match-. Però sono contento perchè ho rivisto la squadra combattiva delle prime giornat. Ci tengo a sottolineare la prestazione del neo capitano Di Virgilio, che con il suo atteggiamento ha dimostrato di essere degno di tale ruolo".

Il prossimo appuntamento in calendario è per giovedì 21 marzo presso la Palestra del Centro Sportivo San Gabriele di Vasto. Arriverà l'Impavida Ortona, per una gara che la Bts San Salvo dece assolutamente vincere per continuare a sperare nella salvezza.