La BCC San Gabriele si lancia nell'avventura dei playoff di serie C con una vittoria contro il Termoli. Un avvio che porta punti e morale per la squadra vastese, che però ha dovuto faticare non poco per regolare le tenaci molisane. Finisce 3-1 al termine di un match in cui la squadra allenata da Ettore Marcovecchi ha rischiato in più di un frangente di perdere la bussola. Proprio su questi aspetti si concentra a fine gara il tecnico della BCC Volley. "Rispetto alla regular season è cambiato ben poco. Quando riusciamo a limitare gli errori gratuiti, le avversarie restano a distanza di sicurezza. Oggi è capitato nel terzo e quarto set, quando il Termoli non ha fatto più di 20 punti.

Però, quando iniziano gli errori in battuta e in attacco, finiamo per perdere, come accaduto nel primo set (23-25). Per fortuna, nel quarto e decisivo parziale, alla fine siamo riusciti a spuntarla. Però dobbiamo migliorare ancora, perchè il girone sarà difficile". La salvezza passerà attraverso una serie accesa di partite. Per avere la certezza della permanenza in serie C bisognerà arrivare primi, per dover evitare di fare troppi calcoli. Infatti, il conto delle retrocessioni è vincolato alle abruzzesi che disputano la serie B2. Ogni abruzzese che scende toglie un posto. Ecco quindi che Mariani e compagne dovranno rendere al meglio in questa fase della stagione.

Sabato prossimo la BCC San Gabriele sarà impegnata in trasferta a L'Aquila contro il Torrione.