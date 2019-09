Prende il via oggi l'edizione 2013 del Festival della Scienza "Ad Ventura", organizzato dal Liceo Scientifico R.Mattioli di Vasto e dall'associazione Vasto Scienza. Una settimana ricca di appuntamenti nel segno della conoscenza e del sapere scientifico. Il Festival della Scienza, nel corso della sua storia, si è caratterizzato per la qualità dei suoi appuntamenti e per il forte protagonismo degli studenti, che sono attori principali di tutot ciò che viene svolto. Il Liceo Scientifico Mattioli sarà il cuore pulsante del Festival, ma appuntamenti si terranno anche nelle altre scuole vastesi e nelle sale messe a disposizione dall'amministrazione comunale di Vasto.

Il tema scelto per quest'anno, dall'equipe guidata dal direttore scientifico Rosa Lo Sasso, è "Star Tech - Il futuro è iniziato". Tematica quanto mai attuale e che verrà declinata attraverso arte, tecnologia, modalità espressive e quant'altro funzionale alla crescita del sapere scientifico.

Il calendario (clicca qui) è ricco e variegato, per poter accontentare davvero tutti, di ogni età e tipo di interesse. "L'Italia - ha spiegato la professoressa Lo Sasso - ha bisogno di ricerca scientifica produttiva e competitiva per uscire dal declino in cui l'attuale grave crisi economico-finanziaria la sta portando. Il nostro paese ha bisogno di nuovi posti di lavoro e di una economia che ritorni a crescere. L’unico modo per avere una economia sana e in crescita è investire in ricerca, innovazione, tecnologia ed educazione delle generazioni future (scuola e università)".

Commenta Silvana Marcucci, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Mattioli. "Educare. Questo è l’obiettivo che si pone il Festival della Scienza Ad/ventura, diventato ormai un appuntamento annuale a cui il territorio vastese si è indissolubilmente legato e che stimola gli amministrazioni, gli enti, i centri di ricerca, le scuole, le università, le aziende, i professionisti, a riflettere ogni anno su una tematica dai mille risvolti, provocatoria di interessi, di approfondimenti, di riflessioni, di ipotesi di soluzione".

Il Festival, che inizierà questa mattina e alle 17.30 avrà la sua cerimonia d'inaugurazione, seguita da un'interessante tavola rotonda sul tema "Tecnologia tra ricerca e innovazione" (clicca qui), proseguirà fino al 24 marzo.

Sabato scorso, il Festival della Scienza ha vissuto una sorta di anteprima, con gli studenti che hanno proposto, presso il Centro Commerciale Leclerc, esperimenti scientifici sotto forma di gioco ai tanti bambini che si sono avvicinati alla postazione. Il segno che per il sapere scientifico non ha età ma, con i giusti metodi, può essere acquisito da chiunque.