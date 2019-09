Giornata amara per l'Incoronata Vasto, domenica da spedire subito nel dimenticatoio. I biancorossi fanno visita ad un quasi retrocesso Sporting Pollutri e rimediano una sconfitta beffarda calcolando anche i molti ex militanti nella squadra granata. L'Incoronata fa moltissimo possesso pallla ma si limita a quello perchè alla fine le occasioni più nitide le avrà il Pollutri che proprio su una ripartenza castiga i vastesi con il classico gol dell'ex firmato da Andrea Madonna che con un bel pallonetto scavalca Padona in uscita.



Il pareggio arriva dopo due minuti su un autogol della squadra di casa che lascia il proprio portiere spiazzato senza scampo. La prima frazione si chiude in parità,nel secondo tempo l'Incoronata continua il suo tam tam fatto di possesso palla sterile che mantiene il Pollutri nella sua metà campo ma non frutterà nulla infatti a metà del tempo Madonna, in grande spolvero, gela i vastesi con la doppietta personale.

L'incontro termina 2 a 1. Brutta domenica per i ragazzi dell'Incoronata scesi in campo senza la giusta concentrazione e la necessaria cattiveria agonistica. Nella prossima giornata, quando ne mancheranno 4 alla fine del campionato, arriverà a Vasto il Gissi.

Tutto il gruppo dell'Incoronata rinnova il prorpio sostegno a Sebastiano: "Ti aspettiamo!"

Sporting Pollutri-Incoronata Calcio Vasto 2-1





Formazione: Padoan, Farina, Bevilacqua, Della Penna, Antenucci, Luongo, Teti, Trentino, Zucaro, Monteferrante, Priolo. A disposizione Galante, Cinquina, Lizzi, Campitelli, Scopa, Verrone. Allenatore Budano.