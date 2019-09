Gianluigi Delli Quadri ha lanciato i cartoni animati in dialetto vastese. Un filone inedito, che ripropone sketch tipici del teatro dialettale attraverso l'animazione. Dopo due episodi ambientati negli uffici comunali, Delli Quadri si lancia in un tg davvero speciale. Personaggi caratteristici, di quelli portati in scena in tante rappresentazioni teatrali.

Questa volta sforna un "Tuggì", un telegiornale esilarante, con gag da gustare fino in fondo. E' lo stesso Delli Quadri ad aver scritto il copione del cartone animato, interpretato poi dagli attori che lo hanno accompagnato nell'esperienza della Zippanne 3. Proprio quest'estate il pubblico ha potuto divertirsi con il cartone animato. Ora Delli Quadri lo ha messo online, per far divertire i tanti appassionati della lingua dialettale vastese.

Lu Tuggì Vasto

Scritto e diretto da Gianluigi Delli Quadri

In collaborazione con Vittorio Patriarca

Voci in Studio

Giuseppe Ronzitti, Nino Bixio, Maria De Berardinis

Voci in esterno

Giuseppe Del Prete, Antonio Villamagna, Antonio Delli Quadi, Paolo Fiori, Fernando Valentini, Roberta Naglieri, Liberata Stivaletta, Gilda Acquarola.