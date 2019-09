E' una prodezza di capitan Lorena Tumini a regalare la terza vittoria consecutiva alla Pro Vasto femminile nella sfida con la Femminile L'Aquila. Prova di carattere della formazione biancorossa che, dopo essere andata in vantaggio aveva subito la rimonta delle avversarie, salvo poi trovare il pareggio e il gol partita che porta tre preziosi punti in classifica.

La cronaca. Primo tempo che parte con le due formazioni in campo molto attente. Nella Pro Vasto mancano Melissa Nozzi, influenzata, e Martina Di Viesti, in panchina. Le cose importanti accadono nel giro di due minuti. Al 14' è Daniela Vitelli a sfruttare un cross in area e insaccare alle spalle dell'estremo difensore aquilano. Neanche il tempo di esultare che le ospiti trovano il pareggio con Cristina Di Fabio. La numero 10 dell'Aquila sarà la vera spina nel fianco per la difesa vastese, grazie alle sue doti di velocità e tecnica.

Nel corso del primo tempo, sul risultato di parità, tutte e due le squadre tentano di trovare la rete del vantaggio. Silvia Malatesta più di una volta scende pericolosamente lungo la fascia, non riuscendo però a trovare compagne messe in buona posizione. Fino all'intervallo non ci sono pericoli evidenti per i due portieri. Si torna in campo e il portiere della Pro Vasto, Miriana Fabrizio, al 2' minuto sventa un'azione pericolosa delle avversarie. Il forcing aquilano porta al tiro Toselli, che però manca il bersaglio.

Al 6' ci prova per la Pro Vasto Delia Di Francesco. Due minuti più tardi è L'Aquila a trovare la via del gol. La Di Fabio è abile a liberarsi al limite dell'area e a tirare con precisione verso l'angolino basso della porta difesa da un'incolpevole Fabrizio. La squadra allenata da mister Mazzatenta cerca di raggiungere il pareggio. All'11' un colpo di testa in area di Anna Mazzatenta viene salvato sulla linea. Ci prova anche Minicucci, con un tiro da fuori area. Al 22' è la solita Anna Mazzatenta a trovare il gol del pareggio con una precisa bordata dal limite dell'area.

Le due formazioni giocano a visto aperto, alla ricerca della vittoria. Le azioni più pericolose delle ospiti passano tutte per i piedi della Di Fabio. Al 26' semina il panico nella difesa avversaria, ma la palla viene allontanata dalla difesa biancorossa. Ci riprova Mazzatenta, con un'azione travolgente palla al piede. L'attacante vastese al momento cruciale non riesce a concretizzare la bella azione. Al 31' su calcio di punizione contestato dall'allenatore aquilano, Lorena Tumini dipinge una traiettoria perfetta che va a concludersi sul palo più lontano. 3-2 e grande festa in campo. Le ospiti non ci stanno, ma non riescono ad essere concrete. L'ultima occasione è per Cristina Di Fabio, con un colpo di testa. E' attenta e para Laura Vitelli, entrata in porta al posto di Fabrizio.

Dopo 3 minuti concessi dal signor Notturno di Vasto finisce la gara, tra la gioia della squadra del presidente Tumini e la disperazione delle aquilane per l'occasione persa dopo essere state in vantaggio.

Pro Vasto: Fabrizio (Vitelli), Nucciarone, Napolitano, Di Francesco, Serra, Tumini, Vitelli (Pizzi), Di Foglio, Mazzatenta, Tiberio (Minicucci), Malatesta (Cirulli). Panchina: Ronzitti, Mariniello, Di Viesti. Allenatore: Mazzatenta

Femminile L'Aquila: Sivitelli, Di Tommaso, Toselli, Di Marco, Pezzotti, Rovo, Vinci, De Santis, Graziani, Di Fabio, Di Giacomo. Panchina: Di Biccari, Romano. Allenatore: Di Giacomo