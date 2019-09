Sebastiano, il tifoso della Vastese ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, si è risvegliato questa mattina dal coma farmacologico nel quale si trovava dopo l'incidente di cui è stato vittima proprio mentre tornava a casa dopo aver assistito alla partita in trasferta della sua squadra del cuore.



I primi segnali li aveva già dati sabato sera, quando aveva iniziato a muoversi e ad aprire gli occhi, poi domenica mattina la lieta notizia, anche se il paziente non è ancora cosciente, non è più in coma e le sue condizioni sembrano essere buone.

E' un pomeriggio dal sapore particolare quello vissuto all'Aragona di Vasto. In campo Vastese e Spal Lanciano, ma per una volta il calcio giocato passa in secondo piano. L'invito era stato fatto in settimana dalla società biancorossa e dai tifosi: "tutti allo stadio per Seba".

Oggi la società e i tifosi hanno lanciato tanti messaggi d'affetto nei suoi confronti. La Vastese è entrata in campo con una maglia con la scritta "Forza Seba", mentre il presidente Giorgio Di Domenico leggeva un messaggio rivolto a lui e alla sua famiglia. Poi i biancorossi sono andati sotto la curva, con uno striscione che riportava due foto di Seba mentre tifava per la Vastese e la scritta "Seba non mollare". Il vicepresidente Salvatorelli ha consegnato una maglia della squadra con il nome del giovane tifoso ai tifosi presenti in curva. Sarà il fratello di Seba, oggi allo stadio, che la porterà in ospedale come segno di affetto.

Il messaggio della curva d'Avalos si è alzato forte nell'aria gelida. "Forza Seba non mollare. Nella tua d'Avalos ritorna a cantare". E poi tanti cori a lui dedicati. Dopo la rete del vantaggio biancorosso la festa è stata dedicata proprio a lui. In curva c'erano anche capitan Luongo e Daniele Avantaggiato, oggi indisponibili. Erano stati loro due a portare in campo lo striscione della squadra. La speranza di tutti è che Seba possa guarire presto. "Noi lo aspettiamo per tifare la nostra Vastese", ripetevano i tifosi biancorossi.