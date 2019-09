Aspiranti archeologi dagli otto anni in su si cimenteranno la prossima estate nella ricerca di reperti per ricostruire la storia. Gli scavi avranno luogo nel sito della Villa Romana di via San Rocco a San Salvo, sede principale del Secondo Campo Scuola di Archeologia, un esperimento della Parsifal Società Cooperativa inaugurato nell’estate del 2012.

Il Campo Scuola avrà luogo nel sito della villa romana e nel Parco Archeologico del Quadrilatero e prevede attività di scavo e documentazione archeologica, compilazione di schede archeologiche, rilievo e fotografia archeologica, catalogazione di reperti, restauro di reperti ceramici e restauro di strutture murarie antiche.

Il Secondo Campo Scuola di Archeologia, voluto dal Sindaco Tiziana Magnacca e dall’Assessore Giovanni Artese è stato promosso dal Comune di San Salvo dietro autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Gli scavi saranno diretti dal prof. Davide Aquilano e si inseriscono in un più ampio progetto di valorizzazione e promozione della Cultura promossa dalla locale Amministrazione e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, anche con la collaborazione delle associazioni locali, come, in questo caso, della Fondazione per l’Arte e l’Archeologia e la Cultura del Vastese.





Informazioni ed iscrizioni:

www.archeologiaitaliana.altervista.org

csaparsifal@libero.it

389 1812311