Venerdì 22 marzo, dalle ore 11,15, avrà luogo la cerimonia d’intitolazione dell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “F.Palizzi” di Vasto alla memoria dello studente, originario di Monteodorisio, diplomatosi geometra e morto sotto le macerie durante il terribile terremoto de L’Aquila il 6 aprile 2009, a soli 22 anni, mentre frequentava la Facoltà di Ingegneria. Oltre ai familiari, agli amici, ai suoi docenti e agli studenti parteciperanno autorità politiche e scolastiche, come il Presidente della Provincia Di Giuseppantonio.

“Abbiamo fortemente voluto questa cerimonia – spiega il Dirigente Scolastico del Palizzi, Gaetano Fuiano – per ricordare per sempre questo nostro allievo, che si è distinto nel corso dei cinque anni del Corso Geometra per educazione, correttezza, simpatia, impegno nello studio e risultati scolastici. E’ un modo anche per essere più vicini alla famiglia dello sfortunato Maurizio, che il destino ha strappato a un futuro che sarebbe certamente stato brillante e radioso. Inoltre, dedicandogli l’Aula Magna, intendiamo additarlo come esempio nello studio e nella vita alle centinaia di ragazzi che frequentano la nostra scuola e che possono trovare in lui un valido punto di riferimento”.



Fabrizio Scampoli