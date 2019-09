Torna finalmente a giocare e a vincere il Boca Punta Penna. Dopo più di un mese di stop dovuto alle condizioni climatiche, i biancorossi si sono imposti con un netto 4-1 sul fanalino di coda Vi.Bo. La giornata è, finalmente, di quelle tipiche primaverili anche se il terreno di gioco si mostra ancora piuttosto appesantito dalle numerose nevicate che hanno colpito la città felsinea nei mesi scorsi.



Il primo tempo è a dir poco soporifero con le azioni da goal che latitano. Da registrare solo una punizione degli avversari che Giardino respinge di piede, con un intervento poco ortodosso, ma decisamente efficace. Sulla ribattuta, su un tiro-cross dell’ala avversaria, la palla viene sfiorata di testa dalla punta e finisce a lato, lambendo il palo. Al di là di questi venti secondi ricchi di emozioni, la partita rimane incanalata sui binari della noia.



Di tutt’altro stampo, invece, la seconda frazione di gioco. Nei biancorossi entra in campo un ispiratissimo Mileno che cambia il volto del match, anche se non c’è il suo zampino nell’azione che, al decimo minuto, porta il Boca in vantaggio. Cross tesso dalla sinistra e il solito Russo sguscia via tra due difensori avversari e colpisce al volo la sfera, battendo con un delizioso pallonetto l’estremo difensore avversario. Passano cinque minuti e gli abruzzesi raddoppiano con Mileno che, su azione d’angolo, anticipa tutti e deposita la sfera in rete con un delizioso tocco di interno destro. A questo punto il match sembrerebbe chiuso, ma i biancorossi provano a complicarsi la vita. Su una punizione innocua all’altezza del corner di destra, il capitano Della Casa attende troppo prima di riconsegnare la sfera agli avversari e viene ammonito.



Ne nasce una piccola discussione tra i giocatori in campo, che termina con il secondo cartellino giallo per Della Casa che lascia i suoi compagni in inferiorità numerica. Sugli sviluppi della punizione, la difesa si fa trovare impreparata e la punta del V.Bo. si ritrova solo a centro area e non può far altro che segnare il più facile dei goal. Per fortuna devono passare solo venti secondi e ci pensa Russo, lanciato lungo, a ripristinare il doppio vantaggio con un goal che è praticamente la fotocopia del primo. Prima della fine c’è tempo per assistere alla tripletta del bomber vastese, servito a centro area da un generosissimo Mileno, che chiude definitivamente i conti.



Con l’arrivo della primavera, finalmente si tornerà a giocare con continuità, cosa di cui i ragazzi del Boca hanno assolutamente bisogno, visto che anche ieri la stanchezza si è fatta sentire non poco sul finale del match. La prossima settimana il calendario li vedrà impegnati contro la capolista Dozza.



Questi gli atleti scesi in campo ieri: Giardino S., Pedace, Santilli, Della Casa (C), Mariotti F., Ricci, Fernandez, Crisanti, Panerai, Mariotti G., Russo, Mileno, Bruno. Dirigenti La Verghetta S., Tana.