Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una segnalazione su un mucchio di rifiuti a bordo strada lungo via Vecchia Monteodorisio, con tanto di cartello "minaccioso" rivolto ai responsabili dello scempio (clicca qui). Ci ha fatto piacere ricevere ieri, dalla Protezione Civile Valtrigno di Monteodorisio, la notizia che quella zona è stata ripulita dai volontari. "Dopo l’articolo su ZonaLocale sull’abbandono di rifiuti in via Vecchia Monteodorisio, abbiamo pensato: dobbiamo agire - spiegano dopo l'intervento effettuato ieri mattina- .

Per gli abitanti di Monteodorisio, l’abbandono dei rifiuti lungo le strade è un fenomeno nuovo, probabilmente dovuto più all’inciviltà di qualche individuo che all’estensione del nuovo sistema di raccolta porta a porta anche in periferia. Tra le finalità della nostra associazione, la Valtrigno – Gruppo di Monteodorisio, c’è proprio la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente. Vedere un vero e proprio scempio, come quello documentato da ZonaLocale, ci ha portato a compiere il nostro dovere di volontari, ma soprattutto di cittadini, nell’attività di pulizia di quell’area. Come avete affermato anche voi, non ci rassegneremo all’idea di vedere deturpato il nostro ambiente".

A Monteodorisio è stata avviata la raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio. Proprio i volontari della Valtrigno hanno svolto con passione e competenz la fase di startup, consegnando i kit a tutta la popolazione. "I cittadini di Monteodorisio sanno come differenziare i rifiuti. Hanno a disposizione anche un’isola ecologica, aperta il sabato dalle 9.00 alle 12.00, per conferire qualsiasi tipologia di rifiuto in maniera GRATUITA, oltre al ritiro porta a porta giornaliero. L’attività di informazione è già stata compiuta. Ora sta al buonsenso e alla civiltà delle persone rispettare l’ambiente".

Ora, sul cartello che era stato posizionato da mani ignote, i volontari ne hanno affisso un altro: "Attenzione. Quest'area è stata pulita da volontari. Manteniamola così".