La Vastese vince 2-0 contro la Spal Lanciano e porta a casa altri tre punti in classifica che le consentono di mantenere invariato a +3 il distacco sull'Acqua&Sapone che vince per 3-2 in trasferta contro il Castiglione Valfino, sconfitta invece la Virtus Cupello 1-0 a Penne. Nelle prossime settimane il campionato si fermerà per il Torneo delle Regioni e poi per le festività della Pasqua. I biancorossi torneranno in campo sabato 6 aprile alle ore 16.00 in trasferta contro il Lauretum.

L'Aragona non è come ai vecchi tempi, ma c'è più gente del solito, in curva, dove ci sono anche Luongo e Avantaggiato squalificati, sono circa 250 i tifosi che manifestano tutto il proprio affetto per Sebastiano e per la squadra, Forza Seba non mollare nella tua D'Avalos ritorna a cantare, si legge sullo striscione. Dagli spalti partono i vecchi cori, oltre a quelli per l'amico, si rivedono anche i vecchi stendardi e alcuni tifosi storici. Prima del calcio d'inizio la società consegna sotto la curva agli ultras una maglia per Sebastiano. In vendita allo stadio anche la maglia ufficiale che i giocatori indosseranno nelle prossime gare.

La partita. La Vastese indossa sopra la divisa di gioco nera una maglia con il messaggio Forza Seba. Di Santo schiera Triglione terzino destro e Napolitano a sinistra, i centrali sono Ciarlariello e Irmici, a centrocampo mancano Luongo e Avantaggiato, giocano in mezzo Mattia Di Santo e Pantalone, molto buona la sua partita, con Di Vito e Della Penna larghi a supportare gli attaccanti Aquino e Soria che oggi è il capitano, un 4-2-4 che poi diventa un 4-3-3 con Di Vito spostato a dare una mano in mezzo al campo. La formazione sarà questa per quasi tutta la gara, il primo cambio sarà infatti all'85. La partita inizia con un ritmo basso, non succede nulla di interessante per circa 20 minuti e gli ospiti non sembrano essere i penultimi in classifica, anzi, sono ben messi in campo e giocano con attenzione. Poi qualcosa inizia a succedere, al 20' Aquino supera il portiere avversario e tenta di mettere dentro la rete del vantaggio, ma Giancristofaro allontana. Al 28' i padroni di casa passano in vantaggio, Cialdini rinvia dall'area di rigore, la palla arriva a Della Penna oltre la metà campo sulla destra, avanza e mette in mezzo dove Soria di piatto firma il suo decimo gol stagionale. Al 44' è ancora Della Penna a servire Soria che calcia, ma Prosini mette in angolo.

Nella ripresa al 50' Di Matteo ha una buona occasione per pareggiare, ma quando si ritrova davanti a Cialdini manda alto, al 56' Della Penna, che oggi ha disputato un'ottima gara e non solo perchè è stato protagonista nelle azioni di entrambi i gol, dalla sinistra crossa per Aquino che viene atterrato in area da Di Martino, l'arbitro concede il rigore, Soria prende il pallone prima dei compagni e decide di tirare, la palla entra per la seconda volta in porta senza problemi e per lui sono 11 gol in campionato. Al 64' Aquino, che vuole assolutamente segnare per cercare di raggiungere Romano avanti di due reti nella classifica marcatori, ci prova, ma Prosini è reattivo. Al 67' Della Penna che svaria sulla destra, serve l'attaccante napoletano che da buona posizione manda inaspettatamente alto. All'81' al termine di una combinazione tra Soria e Aquino è il numero 9 in maglia nera a calciare, il portiere avversario però gli nega ancora una volta la gioia del gol. Aquino continua a insistere con caparbietà per altre tre volte, all' 88' la più pericolosa, ma non c'è niente da fare, per lui la Spal Lanciano quest'anno resta un tabù, tra andata e ritorno non ha segnato nessun gol. Ottimismo in casa Vastese, nonostante il gol vittoria dell'Acqua&Sapone su rigore, il vantaggio resta invariato e dopo la pausa si penserà alla volata conclusiva, ad aprile ci saranno cinque finali. Nicola Di Santo, da quando siede sulla panchina della Vastese, con il successo di oggi ha ottenuto 6 vittorie e 1 pareggio.

Tabellino

Vastese-Spal Lanciano 2-0 (1-0)



Marcatori: 28' Soria (V), 56' Soria (V)



Vastese: Cialdini, Triglione, Napolitano, Pantalone (88' La Guardia), Ciarlariello, Irmici, Della Penna (85' De Curtis), Di Santo M., Aquino, Soria (90' Finamore A.), Di Vito. A disposizione Radunanza, Caruso, Savino, Ayoub. Allenatore Di Santo.

Spal Lanciano: Prosini, Di Martino, Abbonizio, Garelli, Cianci E., Giancristofaro, Verì (60' Pagano), Ciccotelli, Di Matteo, Melchionna (60' Spadano D.), Valentini (74' Spadano S.) A disposizione Silveri, Bettoli, Cianci D., Manzone. Allenatore Memmo

Arbitro: Alfonso Traficante di Sulmona, assistenti De Nicola e Fioretti di Chieti



Ammoniti Di Martino (S), Garelli (S)

I risultati della 29° giornata (12° di ritorno). Amatori Passo Cordone-Val di Sangro 2-1, Caldari-Sambuceto San Paolo 0-4, Castiglione Valfino-Acqua&Sapone 2-3, Folgore Sambuceto-Flacco Porto Pescara 5-2, Moscufo-Virtus Ortona 1-0, Penne-Virtus Cupello 1-0, Torrese-Vis Ripa 2-0, Tre Ville-Lauretum 0-3, Vastese-Spal Lanciano 2-0

La classifica. Vastese 63, Acqua&Sapone 60, Virtus Cupello 55, Virtus Ortona 54, Amatori Passo Cordone 49, Lauretum, Sambuceto San Paolo e Torrese 47, Folgore Sambuceto e Moscufo 43, Val di Sangro 41, Castiglione Valfino e Vis Ripa 40, Penne 37, Tre Ville 25, Flacco Porto Pescara 23, Spal Lanciano 15, Caldari 0.

Il prossimo turno, domenica 7 aprile ore 16.00. Acqua&Sapone-Folgore Sambuceto, Lauretum-Vastese (sabato ore 16.00), Sambuceto San Paolo-Castiglione Valfino, Spal Lanciano-Caldari, Torrese-Penne, Val di Sangro-Moscufo, Virtus Cupello-Tre Ville, Virtus Ortona-Flacco Porto Pescara, Vis Ripa-Amatori Passo Cordone