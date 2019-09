Il Sulmona vince 2-1 contro il Vasto Marina, per i ragazzi di Antonaci, espulso nei minuti finali, arriva una sconfitta che ci può stare. Padroni di casa in vantaggio al 31' con Proietti che realizza su calcio di rigore. Nella ripresa al 16' ci pensa Calacampana a raddoppiare, gli ospiti accorciano al 40' con Cesario.

Nel prossimo turno, in programma il 7 aprile alle 15.00 allo stadio Aragona arriva l'Altinrocca, contro la quale il Vasto Marina cercherà di fare bottino pieno per conquistare matematicamente la certezza di rimanere in Eccellenza anche il prossimo anno. Un obiettivo che sembra essere alla portata della formazione vastese a quattro giornate dal termine.

I risultati della 30° giornata (13° di ritorno). Altinrocca-Capistrello 1-0, Civitella Roveto-Giulianova 0-1, Miglianico-San Salvo 3-3, Pineto-Montorio 88 0-1, Rosetana-Francavilla 0-0, Santegidiese-Casalincontrada 0-1, Sporting Ortona-Alba Adriatica 3-0, Sulmona-Vasto Marina 2-1, Torrese-Guardiagrele 1-0.



La classifica. Sulmona 67, Giulianova 58, San Salvo 50, Montorio 88 48, Miglianico 42, Pineto e Torrese 41, Civitella Roveto 40, Rosetana e Vasto Marina 39, Casalincontrada 37, Alba Adriatica e Altinrocca* 36, Capistrello, Francavilla* e Sporting Ortona 34, Santegidiese 27, Guardiagrele 18 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 7 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Miglianico, Capistrello-Torrese, Giulianova-Pineto, Francavilla-Civitella Roveto, Guardiagrele-Casalincontrada, Montorio 88-Sporting Ortona, San Salvo-Santegidiese, Sulmona-Rosetana, Vasto Marina-Altinrocca