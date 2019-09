Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Borrello il Real Tigre riprende la marcia e torna alla vittoria contro l'Orsogna grazie alla tripletta di bomber Sputore che sale a quota 12 gol in 13 partite giocate dall'inizio di dicembre, dopo il suo trasferimento dalla Vastese. I gialloneri tornano al comando da soli a +2 sulla squadra di Anzivino, che pareggia 1-1 a Torino di Sangro, a 5 giornate dal termine del campionato.



La partita. Antonio Liberatore, squalificato per due giornate, manda in campo la formazione tipo, non ci sono novità, a parte Santini in porta che sostituisce lo squalificato Smerilli. I padroni di casa si proiettano subito in avanti al 5' Madonna batte un corner dalla destra, Vetta colpisce di tesa, ma manda fuori. Al 8' si vedono gli ospiti nell'area avversaria, ma il tentativo ravvicinato di De Pillis è impreciso e non crea pericoli a Santini che non sarà quasi mai impegnato per tutta la partita. Al 24' vantaggio dei vastesi, dalla destra Madonna mette in mezzo dove c'è Sputore che di testa insacca la prima rete. Due minuti dopo una disattenzione dei padroni di casa potrebbe costare molto cara, Vetta si ferma convinto che De Pillis sia in fuorigioco, ma l'arbitro Di Tullio di Lanciano non fischia, fortunatamente per il Real, il tiro dell'avversario finisce fuori. Al 27' su capovolgimento di fronte Madonna lanciato a rete prova a sfondare centralmente, ma viene bloccato da due difensori avversari.





Nella ripresa, che inizia in anticipo di 6 minuti, il Real Tigre prova subito a segnare ancora, al 6' il tiro di Simone Carlucci viene deviato in angolo, al 7' Sabatini ci riesce, ma l'azione era stata fermata in precedenza per un fuorigioco. Al 9' arriva il raddoppio, Ferrazzo crossa dalla sinistra per Sputore che insacca. Al 18' è ancora Sputore a mettere la firma sul terzo gol, da fuori area l'attaccante lascia partire un tiro sul quale il portiere avversario non riesce ad intervenire. Al 32' accorciano gli ospiti, Smigliani dalla sinistra serve De Pillis la cui conclusione supera la linea di porta. Al 41' Sputore cerca il poker, ma manda a lato di poco, al 42' il colpo di testa di Vetta viene neutralizzato da Primiterra. I gialloneri portano a casa altri tre punti, dimostrano di essere ancora in corsa e lanciano un chiaro messaggio al Borrello: il campionato non è ancora finito.

Al termine dell'incontro parla il bomber Nicola Sputore: "Mi fa piacere aver segnato questi tre gol, ma la cosa più importante era ripartire dopo la sconfitta di domenica, stiamo comunque facendo bene, peccato perchè a Borrello poteva finire in maniera diversa, ma questo è il calcio. Oggi dovevamo ricominciare a fare punti, anche per mettere pressione agli avversari, adesso dovranno giocare sapendo che noi abbiamo vinto, vedremo cosa succederà, mancano ancora 5 partite e non è finito nulla". Tu, Madonna e Ferrazzo avete segnato 39 gol in tre, siete un attacco molto prolifico: "E non giochiamo insieme dall'inizio del campionato, ma solo da pochi mesi, pensa se avessimo giocato insieme dall'inizio dove potremmo essere adesso".

Tabellino

Real Tigre-Orsogna 3-1 (1-0)



Marcatori: 24' Sputore (R), 9' st Sputore (R), 18' st Sputore (R), 32' st De Pillis (O)



Real Tigre: Santini, Carlucci A., Sabatini, Vetta, Carlucci S., Mastrangioli (15' st Di Foglio), Spadaccini, Sottile, Ferrazzo (22' st Portellini), Sputore, Madonna (15' st Bogatsu). A disposizione Di Domenico, Lammanda, Sanconcordio, Menabuoni. Allenatore Antonio Chiavaro (Liberatore squalificato)

Orsogna: Primiterra, Di Clemente, Di Sario, Auriti, La Barba (31 D'Angelo), Spoltore, Primierra (20' st Smigliani), Tenaglia, De Pillis, Daja (10' st Ali), Del Greco. A disposizione Capodacqua, Chiavelli. Allenatore Michele Carullo

Arbitro: Francesco Di Tullio di Lanciano

Ammonito: Vetta (R)