Per una domenica non saranno nai boschi a dar vita ad accese competizioni, ma si ritroveranno in piazza, prima a Vasto e poi a San Salvo, per una raccolta di fondi a favore di Telethon. Appuntamento domani mattina, in piazza Rossetti, alle 8.30, con i componenti della Legione d'Avalos di Softair. Con loro ci saranni i componenti di molte associazioni di Abruzzo e Molise, che condividono la passione per il Softair.

Dopo la mattinata a piazza Rossetti, il gruppo si sposterà a San Salvo, presso la villa comunale, per continuare la raccolta fondi. "Donare poco per noi non cambia nulla, ma per chi riceve vuol dire molto. Non restiamo indifferenti", è il messaggio lanciato dagli organizzatori.

Sarà un modo anche per far conoscere il movimento del Softair, che sta coinvolgendo sempre più appassionati di questa disciplina.