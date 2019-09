Nell’area interna al cimitero antico di San Salvo è prevista l’opera di ampliamento e ristrutturazione dei vecchi loculi e delle cappelle gentilizie. La giunta municipale ha approvato lo studio di fattibilità, realizzato dal settore tecnico del Comune con evidenti riduzione dei costi di progettazione utilizzando risorse interne, per un impegno di spesa di 120mila euro che prevede l’abbattimento e la ricostruzione della parte nord-est per interventi non più rinviabili per strutture risalenti agli anni 1960-1970.



In particolare il primo intervento prevede la traslazione provvisoria delle salme, la demolizione della struttura e della fondazione e la ricostruzione dei loculi in cemento armato e il riposizione delle salme nei nuovi loculi. La struttura sarà suddivisa in sezioni nelle quali accoglierà venti loculi disposti su cinque file, ognuna di quattro loculi per complessive 120 unità.



“Avevamo urgenza di intervenire – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – e anzi si è aspettato troppo tempo rispetto alla situazione che abbiamo trovato nel cimitero comunale. Più che una necessità estetica la nostra è un’esigenza di tutela della salute pubblica”. In effetti le infiltrazioni di questi anni hanno prodotto danni notevoli con cedimenti delle fondazioni, rigonfiamento e distaccamenti anche all’interno dei loculi con le bare anche a vista.