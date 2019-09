Si terrà a Pescara e non a Vasto il grande corteo contro la petrolizzazione del mare abruzzese. La data è stata anticipata di un giorno: la manifestazione si farà il 13 aprile. Gli ambientalisti chiamano a raccolta i cittadini per dire no al progetto Ombina mare 2: da quattro a sei nuovi pozzi di petrolio e una raffineria galleggiante che, attraverso il processo di desolforazione del greggio, immetterà 200 tonnellate di fumi inquinanti al giorno per i prossimi 24 anni.

L'appello degli ambientalisti - Appello ai cittadini e a tutte le associazioni, movimenti,

associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e alle

istituzioni, comuni, provincia e regione, per una massiccia adesione e

partecipazione alla manifestazione.



Associazioni e movimenti impegnati da anni a combattere contro la

trasformazione dell'Abruzzo in distretto minerario annunciano che la

manifestazione regionale contro la deriva petrolifera in Abruzzo e per

la tutela del Mare Adriatico dal petrolio si terrà sabato 13 aprile

2013 a Pescara con inizio alle ore 15:30.



Il coordinamento delle associazioni e dei

movimenti che si battono contro la deriva petrolifera in Abruzzo ha

inoltrato la richiesta con il percorso alla questura di Pescara.



La data è stata spostata al Sabato rispetto ad una prima ipotesi

circolata in questi giorni per evitare la coincidenza con la partita

del Pescara prevista la domenica.



Il corteo dovrebbe partire dalla Madonnina presso il Ponte del Mare, a

simboleggiare la volontà dei cittadini abruzzesi di difendere la

principale risorsa ambientale e turistica della regione.



Il percorso previsto dagli organizzatori è ora oggetto di valutazione

da parte della Questura e del Comune, ma dovrebbe seguire il

lungofiume Nord arrivando a Piazza Italia per poi proseguire per corso

Vittorio Emanuele II e Corso Umberto per concludersi a Piazza Salotto.



I promotori lanciano un appello a tutte le organizzazioni e alle

istituzioni per una massiccia adesione all'iniziativa al fine di

lanciare un messaggio verso il Governo nazionale, qualunque esso sia.



Le adesioni possono essere comunicate all'email

abruzzonopetrolio@libero.it possibilmente entro il 25 marzo per

consentire la produzione dei materiali informativi.



INFO: 3683188739, 3478489363, 3488133092