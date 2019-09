La Vastese torna a giocare all'Aragona dopo le due trasferte esterne consecutive, contro Moscufo e Flacco Porto Pescara, concluse con due vittorie. L'allenatore Nicola Di Santo ha conquistato un bottino di 5 vittorie e un pareggio, per un totale di 16 punti, da quando siede sulla panchina biancorossa e domenica c'è l'occasione per allungare la striscia positiva con un'altra vittoria, in attesa dei risultati delle altre.

Trasferta insidiosa per l'Acqua&Sapone che gioca contro il Castiglione Valfino, mentre la Virtus Cupello va a Penne. L'occasione è buona anche per Aquino, che con 18 gol segnati è a due lunghezze da Romano del Castiglione Valfino, capocannoniere del torneo a quota 20.

Alle ore 15.00 arriva la Spal Lanciano, penultima in classifica, all'andata è finita 4-0 prt i biancorossi, ad arbitrare l'incontro sarà Alfonso Traficante di Sulmona, coadiuvato da De Nicola e Fioretti di Chieti. Questa è l'ultima partita prima della pausa di tre settimane, la Vastese tornerà in campo sabato 6 aprile alle ore 16.00 in trasferta contro il Lauretum, per poi affrontare ad aprile, nell'ordine, Virtus Ortona, Acqua&Sapone, Virtus Cupello e Val di Sangro.

La probabile formazione. Nella Vastese mancheranno gli squalificati Luongo e Avantaggiato oltre all'infortunato Alberico, ci saranno quindi dei cambi rispetto alla formazione scesa in campo fino a questo momento. La difesa dovrebbe essere schierata con La Guardia a destra, Napolitano a sinistra e Irmici e Triglione al centro, a centrocampo Pantalone e Mattia Di Santo centrali, con Della Penna terzo centrocampista e Di Vito dietro le punte, oppure con questi ultimi larghi a supporto di Aquino e Soria in avanti. Possibile anche che si veda in campo nella ripresa, a risultato acquisito, qualche under. Cialdini, La Guardia, Napolitano, Pantalone, Triglione, Irmici, Della Penna, Di Santo, Aquino, Soria, Di Vito.

L'ingresso in curva D'Avalos sarà gratuito, società e tifosi invitano la città a riempire il settore per Sebastiano. Inoltre allo stadio sarà possibile acquistare la maglia ufficiale.



Il programma della 29° giornata (12° di ritorno), domenica 17 marzo ore 15.00. Amatori Passo Cordone-Val di Sangro, Caldari-Sambuceto San Paolo, Castiglione Valfino-Acqua&Sapone, Folgore Sambuceto-Flacco Porto Pescara, Moscufo-Virtus Ortona, Penne-Virtus Cupello, Torrese-Vis Ripa, Tre Ville-Lauretum, Vastese-Spal Lanciano

La classifica. Vastese 60, Acqua&Sapone 57, Virtus Cupello 55, Virtus Ortona 54, Amatori Passo Cordone 46, Lauretum, Sambuceto San Paolo e Torrese 44, Val di Sangro 41, Castiglione Valfino, Folgore Sambuceto, Moscufo e Vis Ripa 40, Penne 34, Tre Ville 25, Flacco Porto Pescara 23, Spal Lanciano 15, Caldari 0.