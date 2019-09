Domenica 17 marzo l’ASD San Francesco Histonium Nuoto Vasto sarà impegnata nella 4^ prova del Gran Prix del circuito regionale FIN riservata alla categoria “Esordienti” A e B. La manifestazione, che avrà luogo presso la Piscina La Naiadi di via della Riviera a Pescara e vedrà impegnate tutte le formazioni della regione abruzzese, avrà inizio alle ore 9.00 e vedrà gli esordienti A cimentarsi nelle prove dei 400 stile, mentre gli esordienti B nei 50 farfalla e 100 dorso.



Gli atleti vastesi, allenati da Michele Marinelli, che parteciperanno a questa prova per la categoria “Esdordienti A” saranno Talia Nicola, Menna Matteo, Fluieraru Vlad, Petroro alessandro, Stivaletta Sara, Martelli Francesca, Di Pietro Giada; mentre per la categoria degli esordienti B Talia Lorenzo, Angelilli Luca, Raspa Jacopo, Costantin Cristian, Sciascia Mario, Menna Giuseppe, Rossano Claudia, Capria Arianna, Di Crisci Andrea.



Gli atleti dell’ASD San Francesco Histonium Nuoto Vasto si allenano durante la settimana presso lo “Stadio del Nuoto” di via dei Conti Ricci 13, gestita dalla Sport Management Spa ssd.



Per informazioni sull’attività agonistica è possbile rivolgersi personalmente alla reception dell’impianto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (telefono 0873 370252).