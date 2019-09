La parrocchia di Santa Maria Maggiore che da secoli, ha il privilegio della presenza della reliquia della Sacra Spina, donata da Pio IV a Ferrante Francesco II D'Avalos, durante il Concilio di Trento, si prepara per la festa solenne del 22 marzo 2013 alla presenza dell’Arcivescovo, con una quintena di riflessione che si svolgerà dal 17 al 21 marzo 2013 alle ore 18.



Sarà una grande occasione per i tanti fedeli della Sacra Spina di tutto il territorio vastese, per riflettere insieme sull’articolo del Credo "Patì sotto Ponzio Pilato". Il 2013 è l'anno della fede e si è voluto mettere in evidenza proprio un articolo del simbolo degli Apostoli: "Patì sotto Ponzio Pilato".



Si focalizzerà l'attenzione sulla storicità dell'evento Cristo come Servo Sofferente e si cercherà di riflettere su come la fede è in qualche modo purificata dalla sofferenza e quest'ultima è illuminata dalla fede. La particolarità quest’anno della quintena è la presenza di sacerdoti impegnati con i giovani, per poter dare una testimonianza speciale.



Domenica 17 la riflessione sarà diretta dal parroco di Santa Maria, don Domenico Spagnoli con il tema “Patì sotto Ponzio Pilato”. Lunedì 18 ci sarà la presenza di Don Nicola Del Bianco, Parroco e Direttore de “Il Nuovo Amico del Popolo” per riflettere su “Passione Educatrice". Martedì 19, Don Nicola Florio, Parroco e Responsabile Diocesano di Pastorale Giovanile, evidenzierà “La faticosa verità”.



Mercoledì 20, il Parroco e Assistente Diocesano ACR Don Nicola Fioriti, illustrerà “Li amò sino alla fine”. Giovedì 21, Don Giuseppe De Virgilio, Docente di Esegesi Biblica, evidenzia “ Umiliò se stesso”. Venerdì 22 marzo alle ore 18 ci sarà la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Bruno Forte, a seguire, alle ore 19 la processione in onore della Sacra Spina. Quest’anno il tradizionale percorso processionale cambierà itinerario, percorrendo un nuovo tratto che comprenderà: Via Marchesani, Piazza Barbacani, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Largo Palmieri e tutto Corso Italia, per poi proseguire per il tradizionale itinerario e rientrare nella chiesa parrocchiale di S. Maria.



La processione transiterà per le seguenti vie: Via Santa Maria, Via Marchesani, Piazza Barbacani, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Largo Palmieri, Corso Italia, Piazza Rossetti, Piazza Diomede, Via Santa Maria, e rientrerà nella chiesa di S. Maria Maggiore. Parteciperanno tutte le confraternite cittadine ed altre ospiti provenienti da varie parti della nostra Diocesi.



L’invito per tutti è quello di fermarci un attimo dal tumultuoso susseguirsi quotidiani e approfittare di questo breve ma intenso cammino di fede, per riflettere insieme e mantenere viva, dopo cinquecento anni, questa tradizione e grande devozione verso questa Sacra Reliquia.

Rosaria Spagnuolo