Domenica 17 marzo alle ore 17.30 un altro grande appuntamento concertistico al Teatro Rossetti di Vasto, questa volta con il grande jazz del Kevin Hays "New Day" Trio. Kevin Hays, pianista di punta della nuova scena internazionale, classe 1968, può vantare una grande carriera che lo ha visto sin da giovanissimo al fianco di grandi musicisti, a partire dal suo esordio professionale all'età di diciassette anni nel gruppo di Nick Brignola, proseguendo in seguito con le collaborazioni illustri con musicisti come George Coleman, Benny Golson, Roy Haynes, Joe Henderson, Joshua Redman, Sonny Rollins, John Scofield e Al Foster.



La classe innata che gli è propria e questo insieme di esperienze hanno contribuito a distillare uno stile molto personale, i cui elementi distintivi sono una straordinaria sensibilità armonica e un senso ritmico di rara efficacia, uniti a una sonorità brillante e ricercata. Pianista in possesso di tecnica e competenza jazzistica eccellenti che gli consentono di esprimersi compiutamente in qualsiasi contesto, Kevin è anche uno dei maestri nell'arte di creare delle risonanze speciali grazie a uno spiccato talento nell'elaborare voicings inediti nel corso delle sue re-invenzioni armoniche, accanto alla capacità di creare un sound avvolgente e cangiante, costituito da più strati ritmico armonici da lui di volta in volta sovrapposti e riordinati, finalizzando sempre questa grande sapienza tecnica verso un esito di integra espressività artistica che sa essere essenziale e coinvolgente.



Assieme a lui Rob Jost, contrabbassista, cornista e compositore, che attualmente suona con il Tony Scherr trio, Ursa Minor, lo As-Is Ensemble e con Imogen Heap, Bjork, Imani Coppola ed è un componente della house band del Sesame Street e il batterista Greg Joseph che si è esibito tra gli altri con Maxine Brown, Ira Sullivan, Nicole Henry, Steve Kuhn, Madelyn Peroux, Peter Bernstein, Steve Bernstein, Dave Berger and the Sultans of Swing, Absolute Ensemble.

Posto unico € 10,00 – apertura botteghino del Teatro ore 16:30



www.teatrorossetti.it