Non c'è pace a Vasto Marina, dove non si ferma l'ondata di furti tentati o messi a segno nelle ore notturne. Dopo garage e bar svaligiati nelle scorse settimane, nella zona attorno all'ex stazione ferroviaria di piazza Fiume tornano in azione i malviventi. Altri due box forzati per rubare attrezzature di scarso valore, mentre un terzo tentativo di furto non è andato a segno in via Spalato.

"Nel garage era parcheggiata la mia auto", dice il proprietario di una Ford Ka. "Fortunatamente non sono riusciti a rubare. Probabilmente hanno sentito la Via Crucis arrivare attorno alle 22.15 e si sono dileguati. Un conoscente, infatti, mi ha raccontato di aver visto una Punto grigia con due persone dentro ripartire velocemente mentre si avvicinava la processione".

Attrezzi e gasolio sono spariti, inoltre, dai magazzini della società di autostrasporti Tessitore, che ha sede lungo la statale 16, in località San Tommaso, nella zona meridionale della riviera.

Di recente i carabinieri di Vasto hanno denunciato quattro rumeni sospettati di aver compiuto diversi raid ladreschi nel Vastese. In via Sebenico i ladri acrobati si erano arrampicati sui tubi del gas, rubando 1200 euro in un appartamento. Sulla riviera, invece, era stato svaligiato il magazzino di un bar: un danno da 7-8mila euro.