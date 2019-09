Hanno attesto per ore alcuni pendolari vastesi che da Pescara dovevano far rientro in città per il fine settimana. Lavoratori e studenti sono stati informati dal personale delle Ferrovie che un uomo si era suicidato gettandosi sotto un treno in transito a Francavilla al Mare. Su tutta la tratta abruzzese e anche alla stazione di Vasto-San Salvo sono stati segnalati disagi

Il suicidio - Un 53enne di Montesilvano (Pescara) è morto suicida vicino alla stazione di Francavilla al Mare, investito da un treno che non effettuava servizio viaggiatori, ma si spostava da una stazione all'altra.



L'uomo si sarebbe steso sui binari all'arrivo del convoglio; impossibile evitare l'impatto nonostante la frenata rapida. La circolazione e'ripresa intorno alle 11.30 su binario unico.



Rilievi effettuati da polfer Pescara. Sul posto anche polizia punicipale e carabinieri.