Un disegno di legge contro la petrolizzazione della costa:e'il primo atto dei deputati Pd abruzzesi secondo i quali 'l'economia verde e'una scelta irrinunciabile'. Obiettivo e'abrogare l'art.35 del Decreto sviluppo per rendere inefficaci atti e autorizzazioni rilasciati sulle perforazioni in Adriatico. I deputati hanno annunciato un'interrogazione per sapere se la richiesta di parere sul progetto Ombrina Mare 2, al largo tra Abruzzo e Molise, sia stata inoltrata o meno alla Regione Abruzzo. (Ansa)