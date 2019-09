Un pomeriggio che la BCC Vasto Basket ricorderà a lungo. Ospite d'onore della società biancorossa è stato Andrea Capobianco, assistente di coach Pianigiani in nazionale e responsabile del settore delle nazionali giovanili di pallacanestro. Il tecnico ha guidato le sedute di allenamento delle formazioni under della BCC Basket, concentrandosi in maniera particolare con l'under 17 e 19. Poi, al termine degli allenamenti, Capobianco ha incontrato i genitori dei giovani atleti e i dirigenti della società biancorossa. C'è stata quindi l'occasione di affrontare il tema della formazione dei ragazzi attraverso la pallacanestro. A fare gli onori di casa, vista l'assenza del presidente Spadaccini, sono stati i due vice, Antonio Spadaccini e Fabio Salvatorelli, il dirigente del settore giovanile Angelo Pollutri e coach Marco Florio.

Durante il suo intervento coach Capobianco ha raccontato episodi salienti della sua carriera, iniziata con la laurea all'Isef, dopo aver lasciato la facoltà di medicina, e passata attraverso tante esperienze e l'incontro con tanti giocatori che poi si sono affermati. "In tutti loro ho visto la voglia di farcela, impegnandosi giorno dopo giorno per raggiungere un obiettivo. Ed è questo che dico anche a voi ragazzi".

Affettuoso scambio di saluti anche con Sandro Di Salvatore e con alcuni giocatori della prima squadra, tra cui Marinaro e Cimini, che Capobianco ha allenato a Teramo. A fine serata, prima di ripartire, il tecnico azzurro ha tenuto un briefing con gli allenatori del settore giovanile, per confrontarsi su quando visto sul parquet nel pomeriggio. "Vi seguo con attenzione -aveva detto in precedenza nell'incontro - e devo dire che la BCC Vasto Basket sta portando avanti un ottimo lavoro".