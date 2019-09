Come Specialisti in Scienza dell’Alimentazione, lo scopo del nostro lavoro è quello di educare i nostri pazienti ad una sana alimentazione fornendogli consigli e strumenti utili per modificare le loro abitudini scorrette. La nostra attenzione è rivolta non solo agli adulti ma anche ai più piccoli. In particolare per le regioni Abruzzo e Molise ricopriamo l’incarico di referenti Ansisa, Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione che da anni si propone di diffondere l’Educazione Alimentare nelle scuole. Consci dell’aumento dell’incidenza delle condizioni di sovrappeso ed obesità soprattutto in età infantile, tra le nostre attività ogni anno riserviamo uno spazio importante alla promozione di una sana alimentazione e di uno stile di vita attivo ai bambini in età scolare e alle loro famiglie. Il nostro obiettivo è la promozione della loro salute e la prevenzione di tutte le malattie correlate alla malnutrizione quali diabete mellito, ipertensione, malattie cardiache e vascolari e disturbi del comportamento alimentare.

Su questa scia per l’anno 2012-2013 è nato il Progetto A...B…C…ibo, un progetto di educazione alimentare che vede come protagonisti gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del 2° Circolo Didattico di San Salvo. Da qualche mese siamo entrati nelle scuole di San Salvo per conoscere gli studenti e le loro famiglie, capire da che punto partire per realizzare un progetto efficace che determini un reale cambiamento nel loro stile di vita. In primo luogo è stato necessario indagare la situazione nutrizionale di fatto delle famiglie. Sono stati somministrati test volti ad evidenziare gli errori più significativi nelle abitudini alimentari e nello stile di vita. Abbiamo voluto approfondire quali fossero le conoscenze dei genitori sulle caratteristiche dei cibi, la loro composizione in termini di nutrienti (carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali) e la loro importanza nell’alimentazione di tutta la famiglia.

Abbiamo anche valutato la capacità dei genitori di organizzare i pasti quotidiani in maniera equilibrata. Con l’aiuto degli insegnanti abbiamo definito gli errori compiuti a tavola dai bambini, quali gli alimenti preferiti, quali quelli evitati. Inoltre, tramite un test carta e matita, particolarmente indicato perché i bambini si esprimono con il disegno, si è voluta indagare la componente psicologica legata alle abitudini alimentari dei bambini, quindi al rapporto che questi hanno con il cibo, e la presenza di eventuali problematiche connesse a tale rapporto. Tramite un questionario composto da 7 domande aperte, poi, si è tentato di valutare se l’educazione alimentare impartita dai genitori fosse coerente, coesa e quindi efficace.

La valutazione dei test e delle problematiche evidenziate è stato il punto di partenza per l’identificazione di diversi argomenti da affrontare nelle classi con l’obiettivo ultimo di correggere gli errori, insegnare delle sane abitudini e trasmettere l’importanza di una alimentazione gustosa ma al tempo stesso equilibrata che sostenga i bambini durante la loro crescita. In collaborazione con le insegnanti abbiamo ideato un percorso educativo con numerose attività teorico-pratiche per studenti e genitori. Contemporaneamente, per offrire un maggiore sostegno al progetto, abbiamo istituito uno sportello informativo direttamente nella scuola, a cui insegnanti e genitori possono rivolgersi per affrontare problematiche specifiche che vanno oltre quelle normalmente discusse nelle classi.

Domenico Centofanti