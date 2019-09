Il giorno 12/03/2013 alle ore 17.00, presso l’aula magna della Scuola Primaria “L. Martella”dell’ Istituto Comprensivo 2 di Vasto, si è insediato l’Eco-comitato per il progetto Eco-Schools della Fee Abruzzo. Si tratta del primo step del progetto a cui hanno aderito per il secondo anno consecutivo le classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria “L. Martella” e tutte le sezioni Della Scuola dell’Infanzia “S. Lucia”.



Il comitato presieduto e coordinato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Di Carlo e dalla referente del Progetto Eco-Schools si è costituito grazie alla partecipazione degli insegnanti, dei genitori, degli alunni, dei rappresentanti del personale amministrativo della scuola, dai collaboratori scolastici.



L’intento dell’ Eco-comitato è quello di proseguire nella realizzazione di un percorso eco-sostenibile nel quale gli alunni, le famiglie e tutti i diversi soggetti che nella scuola direttamente o indirettamente operano, abbiano un ruolo attivo e consapevole.

Ci si adopererà in particolare per la realizzazione di un orto scolastico nel cortile della scuola primaria “L. Martella” e per proseguire nella cura del bellissimo orto già esistente presso la Scuola dell’Infanzia “S. Lucia”.





Il 15 marzo 2013, in occasione della “Giornata Regionale dell’Educazione Stradale” gli alunni della Scuola Primaria “L. Martella”dell’ Istituto Comprensivo 2 hanno partecipato alla manifestazione organizzata presso la sala teatro della scuola. Si è trattato di un momento di condivisione generale sul rispetto delle regole, infatti lo spettacolo teatrale ideato e realizzato dall’insegnante Loreta Priori con i i bambini e i ragazzi dell’associazione teatrale “Teatro e …” dal titolo “E guarda dove metti i piedi” ha stimolato l’attenzione e la riflessione sul tema della sicurezza. Scene e dialoghi tratti da esperienze di vita quotidiana hanno con semplicità sottolineato i valori quali il rispetto della vita e delle regole come garanzia della libertà individuale.



Sono intervenuti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Di Carlo e per il Compartimento di Polizia Stradale di Vasto il Comandante Ispettore Carmine Pontassuglia, l’ Assistente Capo Ranalli Giorgio, l’ Assistente Capo Stivaletta Anna e per la Polizia Municipale di Vasto l’agente Ciccocioppo Alfredo. La giornata per tutti i bambini è stata densa di attività. Le classi 3^ dopo lo spettacolo hanno ascoltato l’intervento del comandante Pontassuglia e omaggiato l’Autorità con un calendario realizzato con la collaborazione del fumettista F. Sacchetti. Le classi 4^ hanno effettuato una visita al Compartimento della Polizia Stradale di Vasto e consegnato al comandante i loro elaborati .



La Polizia Stradale ha presentato un divertentissimo cartone animato sulle tematiche dell’educazione stradale molto apprezzato da tutti gli alunni. La Polizia Municipale è intervenuta, come nei precedenti anni scolastici , per la realizzazione del Progetto Scolastico che si concluderà con il percorso in bici presso il cortile della scuola.