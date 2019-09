La Vastese Calcio 1902 inizia il merchandising e mette in vendita la maglia ufficiale al prezzo di 30 euro. Era da anni ormai che la società biancorossa non metteva in commercio il proprio materiale.



Dall'immagine diffusa dalla società sulla sua pagina Facebook si nota chiaramente che il modello in questione, realizzato dalla Royal, non è uno dei tre (rosso-blu e nero della Lotto, bianco-rosso della Macron) con cui la squadra è scesa in campo nel corso di questo campionato e presenta un inedito giallo scuro all'altezza delle spalle, ma ai tifosi l'iniziativa piace ed è possibile che vengano messi in commercio anche altri modelli.





Il comunicato della società. Per venire incontro alle molteplici richieste pervenute dalla tifoseria e dai simpatizzanti biancorossi, da venerdì 15 marzo l'ASD Vastese Calcio 1902 mette in vendita le magliette ufficiali indossate dai giocatori in questo campionato, nelle taglie M, L e XL al costo di Euro 30,00 cadauna. Le prenotazioni ed il successivo ritiro dei capi possono essere concordati telefonicamente con il Sig. Michele al numero 388.1299437

L'A.S.D. Vastese Calcio 1902 comunica che domenica 17 marzo allo Stadio Aragona, in occasione dell'incontro casalingo con la Spal Lanciano, saranno in vendita le magliette ufficiali utilizzate dall'undici biancorosso. Un'occasione in più per essere presenti alla partita e fare il tifo per la nostra squadra del cuore.