Vasto Rugby in campo domenica 17 marzo sul terreno di gioco del circolo tennis di San Salvo Marina. La formazione biancorossa ospiterà l’Amatori Teramo nella gara valida per il 17° turno della serie C regionale abruzzese. Mancherà invece l’appuntamento con l’under 20 visto il diverso calendario del campionato juniores. Per i baby Arciglioni sarà una domenica di riposo. Non per tutti però, visto che alcuni dei più promettenti elementi della giovanile potranno essere impiegati dalla prima squadra di coach D’Onofrio.



Rinforzi notevoli per il XV di casa chiamato a una prestazione maiuscola per tentare di avere la meglio su un avversario non irresistibile come il Teramo, reduce per altro da una sconfitta a tavolino domenica scorsa a causa del mancato raggiungimento del numero necessario di quindici giocatori per disputare l’incontro di Paganica.

Di certo la squadra teramana si presenterà al completo domenica a San Salvo Marina, ma gli Arciglioni non dovranno farsi intimorire, scendendo in campo per fare risultato. L’appuntamento è fissato alle 15,30 in via Magellano. La speranza è che il pubblico dia un’ulteriore spinta al XV adriatico.