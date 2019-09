Mano pesante, come prevedibile, dopo l'episodio avvenuto domenica scorsa sul campo di Carpineto Sinello. In seguito ad uno scontro di gioco, sfociato in rissa, due calciatori del Carpineto e del Lentella sono venuti a contatto. Ad avere la peggio è stato il giocatore del Carpineto, morso ad un testicolo, finito al Pronto Soccorso. Cure mediche necessarie anche dal Lentellese, che per primo aveva subito i colpi dell'avversario. (clicca qui)

Il giocatore del Lentella è stato squalificato fino al 10 settembre 2013: "Perchè al minuto 47° del secondo tempo di gioco reagiva con pugni e schiaffi all’aggressione del calciatore della Società Carpineto, e perchè mordeva quest'ultimo provocandogli una grave e vistosa lesione che determinava il ricorso al Pronto Soccorso".

Squalifica per sei giornate, quindi campionato finito, per il calciatore del Carpineto "Perchè al minuto 47° del secondo tempo di gioco aggrediva con pugni e schiaffi il calciatore della Società Lentella, nonché, perchè offendeva quest'ultimo".