Ancora un altro tassello nella mappa della raccolta differenziata a Vasto. A partire da lunedì 18 marzo i cittadini della zona sud-est della città inizierannoa differenziare i rifiuti. La raccolta porta a porta per le utenze domestiche e commerciali interesserà le seguenti zone:

Via Montevecchio

Via Vilignina

Via Vilignina seconda

Via Selvotta

Via Buonanotte/str.prov. Buonanotte

Sui contenitori stradali sono affissi manifesti che avvisano della loro rimozione. "Gli utenti - spiega una nota riportata sul sito della Puclhra- effettueranno il primo conferimento con la nuova modalità lunedì 18/03/2013 dalle ore 20:00, con il rifiuto denominato secco residuo, mediante esposizione del contenitore di colore grigio".