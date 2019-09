Ancora un successo per Massimo Casimiro, il "parrucchiere delle dive". Lo stylist sansalvese è appena tornato da Sanremo dove è stato chiamato per occuparsi del trucco & parrucco dei protagonisti della 53ª edizione del "Premio regia televisiva 2013", organizzato da Daniele Piombi. L'evento doveva essere trasmesso in onda mercoledì sera ma, vista l'elezione del Papa Francesco, è stata registrata e verrà trasmessa su Rai Uno mercoledì prossimo.

Massimo Casimiro si è occupato del look delle Veline di Striscia la Notizia, di Ilary Blasi, di Luisa Corna (per cui ha creato un look da Whitney Houston) e del corpo di ballo. "Come sempre è stata un'esperienza fantastica - racconta Casimiro-. Devo dire che questa dei premi televisivi è molto più interessante di Sanremo per il mio lavoro. Mi trovo molto più a mio agio con i personaggi dello spettacolo piuttosto che con i cantanti".

Tanti i premi consegnati sul palco dell'Ariston, tra cui quelli a Fabio Fazio e Luciana Litizzetto, trionfatori con l'ultimo Festival. Casimiro, una volta terminato il suo lavoro, perfetto come sempre, si è aggirato nel backstage del teatro sanremese per qualche scatto ricordo con i personaggi che anche in altre occasioni ha avuto il piacere di pettinare e truccare.

"C'è sempre un gran lavoro in queste occasioni -ha commentato Casimiro- ma devo dire che sia io che gli altri colleghi, che provengono da tutta Italia, ce la caviamo sempre egregiamente. Abbiamo avuto già la chiamata per il Premio Caruso e il Premio Barocco, sempre targati Rai". Casimiro, che ha iniziato a fare questo lavoro a 18 anni, aprendo il suo primo salone, ne ha fatta tanta di strada, passando per i corsi di formazione all'estero (dove torna sempre per migliorarsi costantemente) e le tante esperienze nel mondo dello spettacolo, il cui inizio risale a più di 10 anni fa. E i risultati, viste le tante "chiamate" che riceve, continuano ad arrivare.