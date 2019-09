Prenderanno il via oggi, alle 12, le celebrazioni per ricordare la visita di Giovanni Paolo II a San Salvo nel 1983. Alle 12, in piazza Giovanni XXIII, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e della Pro Loco, organizzatori dell'evento, accenderanno la Fiaccola. Sarà il segno che la "Luce è simbolo di Fede e consapevolezza".

Giovanni Paolo II, il 19 marzo di 30 anni fa, arrivò a San Salvo per incontrare i lavoratori della Magneti Marelli e della Siv, nel giorno in cui si festeggia San Giuseppe. E proprio al lavoro sarà dedicata la prima giornata delle celebrazioni. Alle 16.30, si terrà un convegno presso la sala convegni dello stabilimento Pilkington di Piana Sant'Angelo (l'ex Siv) sul tema "La grandezza del lavoro è all'interno dell'uomo". Interverranno il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, il presidente della Regione, Gianni Chiodi, il presidente del Consiglio Comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, il presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio, il responsabile dell'ufficio personale della Denso, Marco Mari, il docente della Pontificia Università della Santa Croce, Giorgio Faro, il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonani e rappresentanti sindacali nazionali e regionali di Cisl, Uil, Cgil e Ugl.

In questi giorni continua anche la mostra fotografica allestita presso la Cafeteria del Centro di San Salvo da Gino Bracciale, storico fotoreporter sansalvese, che nel 1983 raccontò con i suoi scatti la visita di Papa Giovanni Paolo II a San Salvo.