"Qui non stiamo parlando di una villa, ma di uno scheletro. Esistono solo architrave e pilastri": Così Giovanni Cerella, avvocato della famiglia Paganelli, replica alla difesa di Vito Pagano. Il 28enne in una lettera ha chiesto scusa ai parenti di Albina Paganelli, la 68enne uccisa con 18 coltellate il 14 agosto scorso nella sua casa di via Fedro. Lì vicino c'è il cantiere in cui è in costruzione la villa offerta da Pagano ai familiari della vittima come risarcimento danni. Il giovane si assume le sue responsabilità e offrè la metà del caseggiato di sua proprietà. L'altra metà è della sorella.

Ma la parte offesa rifiuta l'offerta: "Abbiamo fatto eseguire una perizia da un tecnico di fiducia, il geometra Cucinieri. Il risulato è che il valore non è di 250mila euro, come dichiarato dalla controparte, ma di 25mila, dieci volte in meno. Qui non stiamo parlando di una villa già realizzata, ma di uno scheletro. Esistono solo architrave e pilastri".

La famiglia Paganelli ha anche messo in vendita la casa di Albina: "E' legata a brutti ricordi", spiega Cerella. "I familiari preferiscono non rientrarne in possesso".