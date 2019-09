La Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus Centro studi per la dislessia e le D.S.A. nel corso delle giornate logopediche vastesi presenta La comuncazione del bambino, competenza non verbale e verbale. Appuntamento previsto sabato 16 marzo dalle ore 9.00 in viale Dalmazia 116 a Vasto Marina.



La quinta giornata logopedica vastese si arricchisce anche di un importante evento, il Premio Logopedia "Padre Alberto Mileno"

Per info

www.fondazionemileno.it