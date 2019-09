Risparmio. E' la parola d'ordine in attesa che il mercato dell'auto inverta la tendenza e la Pilkington possa tornare a respirare. "Il contenimento dei costi può venire attraverso il trasporto marittimo e ferroviario, limitando il più costoso trasporto su gomma", afferma Mauro Del Piano della Filctem Cgil dopo l'incontro azienda-sindacati sui contratti di solidarietà e il nuovo periodo di stop che si prospetta per circa 800 operai della fabbrica produttrice di vetro per automobili.

Lo stabilimento di San Salvo della multinazionale nipponica si servirà del servizio container attivato il 14 febbraio scorso al porto di Vasto. Una svolta importante per lo scalo di Punta Penna che, in questo modo, potrà aumentare il traffico merci a costi vantaggiosi per le aziende. Le fabbriche del Vastese e della vicina Val di Sangro potranno caricare i loro prodotti sulle navi, tagliando i costi del trasporto su gomma, gravati dal prezzo del gasolio. Una boccata d'ossigeno per la Pilkington e per altre industrie in difficoltà.

La notizia del 14 febbraio - E' stato attivato questa mattina al porto di Vasto il servizio di trasporto di navi portacontainer che verrà garantito dalla Maersk Line. La prima imbarcazione è arrivata alle 6.30 e farà scalo da Vasto a Trieste, per poi salpare verso le rotte orientali. Un appuntamento molto importante, che è stato definito più volte nel corso della mattinata "un servizio in grado di rilanciare lo scalo e il territorio". Le imprese e l'amministrazione comunale sostengono che si tratta di una grandissima e nuova opportunità che raddoppia la capacità dello stesso bacino ed è fondamentale per il rilancio dell'economia.

Questo è il primo collegamento via mare tra Vasto e Trieste, da oggi Maersk Line lo garantirà settimanalmente con una flotta che comprende 500 navi, in prova per tre mesi.

Alla presentazione c'erano il presidente di Confindustria Chieti Paolo Primavera, il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, il sindaco di Cupello Angelo Pollutri, il presidente della provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio, il comandante della Capitaneria di Porto Giuliano D’Urso. Tra gli altri anche i consiglieri regionali Antonio Prospero, Giuseppe Tagliente, Nicola Argirò e il presidente di Assovasto Marcello Dassori. Con loro anche altri rappresentanti del territorio e delle aziende interessate a questa novità.

"Si tratta di un momento storico - ha detto Paolo Primavera - vogliamo vincere la sfida del futuro stando vicino alle nostre aziende e ai loro bisogni promuovendo lo sviluppo e l’occupazione, ma ci vuole un gioco di squadra, mettendo da parte la politica e lavorando per il territorio. Il prossimo obiettivo è la ferrovia all’interno del porto di Vasto.

In seguito è intervenuto il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna: "Questo progetto garantisce un servizio alle nostre imprese. Speriamo che il mondo produttivo colga questa occasione, vogliamo potenziare il porto di Vasto". Dello stesso parare il presidente della Provincia: "Un segnale di speranza per quanti operano nel nostro territorio, un'inversione di tendenza della crisi per ridare ossigeno e slancio alle imprese della zona".

Positive anche le parole del comandante Giulano D’Urso: “Questo è un porto piccolo, ma ci permette comunque di guardare lontano. I container fanno parte di una filiera che non può essere interrotta, è necessario ampliare e modernizzare il nostro bacino, ma servono investimenti che possano dare slancio alle imprese".

Soddisfatti i rappresentanti del gruppo Maersk Line per quella che rappresenta per loro una grande sfida. Meno contenti gli ambientalisti che si sono opposti più volte in passato.