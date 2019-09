L'album è stato presentato qualche giorno fa a Roma. E ieri è uscito anche il nuovo videoclip. Marco Santilli, giovane cantautore abruzzese, si ripresenta sulla scena musicale dopo i successi ottenuti con il programma televisivo Music Style. Il suo album "Per sempre", vede la partecipazione di ospiti speciali, tra cui la cantante Rosalia Misseri (con lui nella foto). Il brano scelto come singolo è quello che dà il titolo al cd "Per sempre". La regia è stata curata dal vastese Giacinto Sirbo. Protagonisti del videoclip, girato tra Vasto e San Salvo, con splendide immagini della costa, sono lo stesso Marco Santilli e Martina Ballerini.

di Giuseppe Ritucci (g.ritucci@zonalocale.it)

Per Sempre (M. Santilli - A. Gallo)

arranged by Egidio Perduca and Mauro Isetti



Produced by Marco Santilli

Director of Photography Giacinto Sirbo - Regia e Montaggio Giacinto Sirbo

Assistenti di Produzione Antonio Fitti e Stefania Dell'Oso

Make-Up "Studio immagine" di Giuseppe Ottaviano



Cast: Martina Ballerini e Marco Santilli