"Le considerazioni fatte dal professor Lucio Gaspari non rispecchiano la linea del partito. Ma non sono neanche il reale sentimento del professore che, nell'immediatezza del risultato elettorale, si è fatto prendere dallo sconforto". Incoronata Ronzitti getta acqua sul fuoco dopo le pesantissime frasi scritte su Twitter da Lucio Achille Gaspari, candidato non eletto al Senato nella lista di Centro democratico.

Il figlio dell'ex ministro Remo Gaspari, deluso dall'esito scaturito dalle urne, aveva annunciato che "in questo postaccio non tornerò mai più", aggiungendo altre frasi sgradevoli indirizzate all'elettorato abruzzese. Ne era nato su Twitter un botta e risposta fortemente polemico tra lui e diversi vastesi. Solo a Gissi, il paese d'origine della sua famiglia, ha ottenuto il circa il 19% dei voti. Per il resto, le percentuali di Centro democratico in tutto l'Abruzzo sono state molto basse.

Ora "il professor Lucio Gaspari ha capito che è stato in realtà un buon risultato, anche se non soddisfacente", afferma Incoronata Ronzitti, anche lei candidata al Senato. "Partivamo da zero, con un partito formato in pochissimo tempo. Nelle urne bisognava fare i conti con l'ondata del Movimento 5 Stelle, che ha spazzato via alcuni partiti storici. Va rispettato e ringraziato l'elettorato abruzzese che, comunque, ci ha dato quasi 6mila voti. Il professor Gaspari a giorni tornerà dalle nostre parti per organizzare Centro democratico a livello locale e regionale".

Nei giorni scorsi il consigliere regionale Paolo Palomba è stato nominato coordinatore provinciale del partito di cui è leader nazionale il parlamentare Bruno Tabacci.