I rifiuti abbandonati lungo le strade ormai non fanno più notizia tanto sono una barbara e diffusa presenza nei comuni del Vastese dove si estende la raccolta differenziata. Se sacchetti e rifiuti vari abbandonati rappresentano una triste presenza, ecco che da qualche parte spuntano cartelli "di ribellione" contro questa situazione.

Schermaglie a distanza tra proprietari di terreni o semplici cittadini che non si rassegnano all'idea di vedere deturpato l'ambiente e chi si rende colpevole dell'abbandono. Lungo via Vecchia Monteodorisio, accanto ad un cumulo di scarti di materiale edile, è nata una piccola discarica di rifiuti, proprio a bordo strada. E così qualcuno ha pensato di posizionare un bel cartello che recita: "Tabaccaio / Cornuto... Pulisci la spazzatura sull'area comunale. Guardati le tue corne e non pensare a altri". Il tutto corredato da disegnino di non semplice comprensione. Che sia il risultato di un diverbio a distanza tra persone che si conoscono? O un monito verso chi si presume sia il responsabile dello scempio?

Poco importa, perchè quello che conta è che anche lì, cartello o non cartello, al bordo della strada c'è tanta immondizia a far "bella" mostra di sè.