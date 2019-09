Tornano le ricette "casalinghe" di Francescopaolo D'Adamo e sua madre Elena. Preparazioni della tradizione vastese, che un tempo erano comuni in tutte le case ed oggi si trovano solo in qualche dolceria tipica o sono preparate da mamme e nonne che mantengono vive le usanze.

Per questa ricetta l'architetto D'Adamo ha una dedica: "Da qualche anno li chiamano bocconotti ma il loro nome è pastatelle. Un dolce sublime della tradizione vastarola. Pubblico questo video oggi, in occasione della elezione del nuovo Papa, Francesco, al quale auguro un pontificato eccelso come il gusto delle "pastatelle". A qualcuno potrebbe sembrare esagerato, inopportuno e fuori luogo questo accostamento ma se le assaggiate ...."

Le puntate precedenti

La Ciciricchiata (clicca qui)

I torroncini vastesi (clicca qui)

I ravioli dolci (clicca qui)

Il sanguinaccio (clicca qui)

La marmellata (clicca qui)