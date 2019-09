Il 3 marzo scorso, presso la sede della protezione civile di Casalbordino, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo. E' stato eletto presidente responsabile con 24 voti su 25 Tommaso Bucciarelli. Sono entrati a far parte del nuovo direttivo anche i Scaccia Mario, Basilico Mauro, Di Martino Bruno, Milanese Adriano e Fornito Domenico, tesoriere Salerni Guido.



Con la prima riunione si sono messe in agenda le iniziative da attuarsi durante l'anno in corso. La raccolta tappi iniziata qualche mese fa, continua con nuove adesioni nel territorio, sono stati già consegnati 750kg, tutto grazie alla sensibilità dei nostri cittadini, del sindaco di Casalbordino il dott. Remo Bello, il Sindaco di Villalfonsina Mimmo Budano, il sindaco di Torino di Sangro Antonio Pace, il Consorzio Civeta e del Prof. Nicandro Gambuto. L’iniziativa si concluderà alla fine di Maggio al pala BCC di Vasto con una mega festa insieme agli studenti di tutte le scuole.



Nel periodo estivo in convenzione con la Regione Abruzzo, i volontari dell’associazione, faranno la vigilanza incendio nel nostro territorio e da questa estate saranno presenti anche come GPG (Arci Pesca F.I.S.A. Comitato Provinciale di Chieti) a tutela e rispetto dell'ambiente.



In collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Casalbordino, è in atto il gemellaggio con Picenze, borgo del comune di Barisciano AQ. Oltre ai vari servizi estivi il 28 e 29 settembre saremo nelle nostre piazze a sensibilizzare i cittadini con il progetto del DPC "Terremoto io non rischio." La manifestazione si svolgerà a livello nazionale in 200 piazze italiane. Il nostro referente regionale sarà l'ing. Giulio Ulisse nostro volontario.



Chi vuole iscriversi al nostro gruppo di Protezione civile volontario, può contattare i numeri: di telefono e fax 0873 900305, ai cellulari 334.6219292 e 335.7994972 (Presidente) o e-mail casalbordino@anvvfc.it. Il Presidente Tommaso Bucciarelli, ringrazia l’amministrazione comunale di Casalbordino, il comune di Villalfonsina, il comune di Torino di Sangro e tutti i cittadini e gli operatori commerciali per la fattiva collaborazione.