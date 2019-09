Sul campo dell’incoronata di Vasto reso pesante dalla copiosa pioggia, il Vasto Sud ritrova gioco e vittoria per i fedelissimi tifosi al seguito. La prima fazione di gioco è nettamente comandata dai bianco-rossi che però vedono i propri attacchi sventati sempre in extremis in area di rigore, e quando i giochi sembrano fatti, la traversa nega il goal ad una bordata da fuori area di Lucci.



La ripresa mostra la squadra di mister Francesco Paolo Acquarola con uno spregiudicato 4-3-3, subito in palla, accelera e trova il meritato goal con Nico Sabatini, autore di una grande prestazione che dopo un dribling in mezzo a due avversari trafigge l’estremo difensore ospite.



Il Fossacesia sembra accusare il colpo, e soccombe al 28’ per la seconda volta. Rossi recupera palla in pressing e serve palla sul piatto d’argento ad Ortolano che segna il 2-0. Da segnalare anche altri 2 legni uno per parte, ed una miracolosa parata di Mastronardi che in uscita affonda le speranze degli ospiti . Il Vasto Sud combatte e controlla la gara fino all’ultimo minuto quando una disattenzione porta all’autorete ininfluente di Carluccio.

Lunedì sempre al Campo dell’incoronata il Vasto Sud ospiterà L’Araba Fenice di Lanciano.





Formazione Vasto Sud: Mastronardi, D’Ermilio, Fiore, Forte, Carluccio, Palumbo, Bruno , Sabatini, Rossi, Lucci, Ortolano. A disposizione: Ciccotosto, La Verghetta, Acquarola M. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatore Gileno.



Classifica: Guardiagrele 35; S. Giovanni Tornareccio, Fara S. Martino 34; Palena 32; S. Liberata Frisa 29; Vasto Sud D’Adamo 25; Altino, Villa Scorciosa 22; Virtus Araba Fenice 15; Borgorosso 13; Fossacesia 10; Virtus Frentana 5; Delphinus 3.



Per info www.vastosud.sistemacalcio.com