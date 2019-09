Polizia municipale in lutto a Vasto per la scomparsa di Mario Iubatti. Storico vigile urbano, era conosciutissimo in città, dove per decenni ha svolto il suo lavoro con grande dedizione. Aveva 76 anni. Domani, venerdì 15 marzo, i funerali nella chiesa di Santa Maria Incoronata. Le esequie inizieranno alle 15.

Alla moglie Consiglia, ai figli Mirella, Alessio e Alessandra le condoglianze di ZonaLocale.it.