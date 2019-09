Il giudice del lavoro di Vasto ha rigettato il ricorso presentato dalla Fiom-Cgil riguardante l’assegnazione della quota 1/3 delle Rsu alla Denso di San Salvo. La Commissione elettorale aveva regolarmente assegnato le rsu alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. La Fiom in linea con la strategia nazionale ha deciso di inoltrare ricorso al giudice del lavoro.

Ci siamo costituiti in giudizio assistiti dall’avv. Pierpaolo Andreoni che producendo le dovute documentazioni ha dimostrato l’infondatezza delle pretese della Fiom. Pertanto la Fim-Cisl rimane in Denso, che è la maggiore azienda metalmeccanica della provincia di Chieti associata a Confindustria, la prima Organizzazione Sindacale in termini di numero di RSU (5 Fim-Cisl, 3 Fiom-Cgil, 2 Uilm-Uil e 2 Ugl). Archiviata questa vicenda, invitiamo la Fiom a concentrarci insieme sui problemi che dovremo affrontare e gestire in Denso nei prossimi mesi, legati ai cali produttivi dovuti alla crisi e all’ingresso di nuovi prodotti.

La segreteria Fim-Cisl