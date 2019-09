Attimi di paura ieri pomeriggio in un'abitazione che si trova nelle campagne di Casalbordino, dove ieri la canna fumaria ha preso fuoco. Gli abitanti della casa sono usciti per mettersi in salvo e hanno immediatamente lanciato l'allarme, chiamando il 115.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area nel giro di una quarantina di minuti.