Nell’ambito del progetto “ Fisco e Scuola” frutto di una intesa tra Agenzia delle Entrate e Ministero della Pubblica Istruzione Rossana Avolio e Marina D’’Onofrio, funzionari degli Uffici di Vasto, hanno incontrato, in due distinti incontri, studenti della scuola primaria e media dell’Istituto “P.S. Zimarino di Casalbordino.

I ragazzi presenti attraverso la proiezione di un filmato e le relazioni dei funzionari intervenuti hanno avuto l’opportunità di riflettere sull’importanza della contribuzione fiscale per il funzionamento di ogni comunità democratica e conoscere il ruolo dell’Agenzia delle Entrate per la gestione dei tributi ed il contrasto dell’evasione.



Alla manifestazione è intervenuto il Sindaco di Casalbordino Dott. Remo Bello che dopo una breve descrizione del rapporto tra fiscalità generale e contributi locali ha richiamato l’attenzione dei ragazzi sulle difficoltà dei comuni dopo i tagli delle ultime leggi finanziarie.



Il dirigente scolastico Livio Tosone in conclusione ringraziando il Dott. Franceschini, Direttore degli Uffici di Vasto per l’occasione offerta di approfondimento conclude “non pagare le tasse dovute rappresenta un danno per la comunità, accollando ai soli cittadini onesti l’onere di garantire le risorse per il funzionamento dello Stato”.